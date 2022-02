¡Polémico! Zouma es investigado por el West Ham por patear a su gato 

El West Ham United ha condenado los vídeos de Kurt Zouma, que aparece pateando y abofeteando a su gato, y ha dicho que tratará el asunto de manera interna.



El tabloide británico The Sun destapó unas grabaciones en las que el defensa francés aparece dándole una patada a su gato y abofeteándole, como forma de diversión.



"Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento", dijo Zouma en un comunicado. "También quiero pedirle perdón a todo el que hay visto el vídeo. Los gatos están bien, sanos y salvos".



"Todos en la familia los queremos. Este comportamiento fue un hecho aislado y no pasará de nuevo", añadió.



El West Ham condenó sus acciones y apuntó que han hablado con Zouma y que lidiaran con el asunto de manera interna. "Queremos dejar claro que no toleramos de ningún modo la crueldad hacia los animales", agregó el club Hammer.



Zouma llegó este verano al West Ham procedente del Chelsea, a cambio de más de 30 millones de euros.



Mira el video polémico del central