¡Despidan al de contratos! Club que dejó ir a Van Dijk... por Lindelof

Virgil van Dijk llegó a Liverpool en 2018 a cambio de 85 millones de euros y de inmediato se convirtió en 'la joya de la corona'.

Lo que pocos sabían es que no fue el club de Anfield el de la primera opción, de hecho no era el ideal pues en la carpeta estaba antes el Manchester United.



Sin embargo, en ese momento la gerencia deportiva no creyó que fuera necesario pagar tanto por el holandés y prefirió a Victor Lindelof, del Benfica.



La infidencia la contó Charlie Austin en TalkSport. El excompañero de equipo de Van Dijk en Southampton contó Old trafford era la primera opción y que se enteró de todo un día en el banquillo, antes de un duelo contra Chelsea: "Me senté allí y dije, 'vamos Virgil, ¿qué pasa? Seguramente el United debe haber estado aquí para verte, el club más grande en Inglaterra, etc... Y él dijo, 'ya sabes lo que pasa, en el verano fue como elegir Lindelof o yo y firmaron Lindelof'. Yo estaba como, '¡estás bromeando!' Nadie lo sabe, me lo dijo en el banco. No podía creerlo, estaba atónito".



Hoy alguien en las oficinas del United debe haber tenido un par de malas noches, al ver que su fichaje no llegó a casi nada mientras que Van Dijk fue campeón de Champions League, de Premier League y el mejor defensor del mundo.



Luego los Red Devils se gastarían más que lo costaba el central favorito de Klopp en Harry Maguire (casi 95 millones de euros el verano pasado) y aunque hoy está el liderato de la Premier como carta de defensa, sin duda se arrepentirán del error de haber dejado ir a Van Dijk a Anfield.