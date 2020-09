James y Everton, a prueba de fuego: visita a Crystal Palace en Premier

Everton llega a una auténtica prueba de fuego, en su tercera salida en la Premier League: visita a Crystal Palace, uno de los cinco equipos con rendimiento perfecto de 6 puntos en el inicio torneo.

Lo hace armado de un James Rodríguez en plenitud, como asistente y como definidor, que ha impulsado la imagen de sus compañeros, especialmente del goleador del torneo, Dominic Calvert-Lewin.



El duelo será a las 9:00 a.m. hora colombiana y, como hace años no sucedía, acapara la atención de críticos y analistas británicos.



Everton confía en un James que ha tenido un adaptación ideal a la exigente liga inglesa y ha podido ser influyente en la sorpresiva victoria en casa de Tottenham (0-1) y especialmente en la goleada 5-2 a West Bromwich, cuando marcó su primer tanto vestido de azul.



El técnico Carlo Ancelotti no tendrá a los lesionados Holgate y Branthwaite y decidió que Delph espere un poco más para su readaptación física. Todo el resto de la plantilla está disponible, incluyendo al también colombiano Yerry Mina.



Los 'Toffees' llegan motivados a este duelo pues por primera vez desde 2012-13 llegan con 6 puntos en el bolsillo a esta altura, lo que lo deja en la segunda casilla de la tabla detrás de Leicester y por delante de Arsenal, Liverpool y su rival de este sábado, Crystal Palace.



El equipo de Roy Hodgson comenzó su campaña con triunfo ante Southampton y, contra todo pronóstico, un 3-1 contra Manchester United del que todos hablan en Inglaterra. Zaha llega como el gran líder de un equipo que quiere imponerse en casa para no perder su ventaja.

Posibles alineaciones:







Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyate, Dann, Mitchell; Townsend, McArthur, McCarthy, Schlupp; Zaha, Ayew



Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Doucoure, Allan, Gomes; James Rodríguez, Calvert-Lewin, Richarlison