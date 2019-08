El VAR aterriza en Inglaterra: la Premier League estrena herramienta

La Premier League, una de las pocas ligas de Europa que no había entrado en la ola tecnológica del VAR, estrenará a partir de la actual temporada la polémica herramienta.

Los árbitros, clubes, entrenadores y jugadores han completado una completa capacitación para entender el funcionamiento de la herramienta tecnológica, que ha despertado críticas en distintos lugares del mundo donde ya se usa.



Precisamente esa es la gran preocupación a partir de este viernes cuando el Liverpool estrena el VAR contra Norwich City.

"El principio rector de VAR en la Premier League es que debe interferir lo menos posible. Para una competencia que se enorgullece de ser rápida, furiosa y dramática, existen serias preocupaciones sobre la interrupción de un partido en la medida en que los juegos podrían extenderse por hasta 10 minutos (como lo fueron durante la Copa Mundial Femenina)", escribió el diario The Guardian sobre el tema.



Las dudas, según la filosofía de esta exigente Liga, es clara: ""Máximo beneficio, mínima interferencia" es la frase utilizada por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol, ​​el organismo que diseñó los protocolos básicos de VAR. Sin embargo, no siempre ha funcionado así y la Premier League espera un mensaje claro para los VAR y algunos ajustes en cómo se aplican las reglas podrían marcar una diferencia positiva", añadió el diario.



Los medios británicos se han enfocado en recordarles los aficionados, que ya han tenido contacto en otras competencias con el VAR, que se trata de una ayuda para el árbitro, quien en todo caso tiene siempre la última opinión.



La preocupación principal, horas antes de la implementación, pasa por garantizar una comunicación fluida: "La comunicación será crucial para cualquier toma de decisiones. Se espera que un árbitro le dé al VAR un comentario continuo sobre las razones detrás de las decisiones que toma. Entonces, si el árbitro llama "imprudente" en lugar de "poner en peligro", explicará sus razones. El VAR podría estar en desacuerdo con la interpretación pero, a menos que hayan visto algo que el árbitro no haya visto, no podrán establecer claramente que se ha cometido un error", explica The Guardian en su nota central.



De esta manera, los ingleses le dan la bienvenida al VAR y se suman a una tendencia global que ya es irreversible. Las dudas que quedaron en temporadas pasadas serán parte del pasado y se espera que, igual que ha pasado con torneos como la Champions League, la idea de justicia prevalezca.