¿Primíparo? Arteta y sus números rojos en Arsenal: ¡peor que Emery!

Las estadísticas dejan ver todo menos lo importante, como diría el célebre Juan Manuel Lillo. Pero en la Premier League lo son todo y, cuando pasan en números rojos, suelen ser condenatorias.

El dato del momento tiene que ver con Arsenal, que viene de caer goleador por un Liverpool (0-3) que, curiosamente, venía en sus horas más bajas. La figura del entrenador, Mikel Arteta, está en entredicho.



Da la casualidad que esa derrota en casa marca los primeros 50 partidos del español en la Premier League, la medida por la que su antecesor, Unai Emery, fue despedido en 2019, aunque claramente su campaña fuera mejor.



El balance de Arteta es 12 victorias, 17 derrotas y 12 empates, para un total de 75 puntos y el lejano noveno lugar en la tabla de posiciones. Emery, por su parte, ganó 25 duelos, empató 13 y perdió 12, lo que resultó en 88 puntos, lo que para los directivos no fue suficiente.



Según el diario The Sun, el equipo de Emery marcó 91 goles, 19 más que el de Arteta, lo que en Inglaterra ya suena a un remedio que no solo no curó la enfermedad sino que incluso pudo agravarla.



El único apartado que favorece al actual DT son los goles concedidos: 56 para el actual DT, 68 para su antecesor.



"Merecíamos completamente perder el juego. Fueron mejores en todos los aspectos y merecieron ganar el juego con el margen que tenían, o incluso más", dijo Arteta tras la goleada a manos de Liverpool. ¿Le ayuda la declaración? Hace ya algunas semanas que ronda la idea de su despido... Otro más a la lista que no resuelve los líos del Arsenal.