¡Prográmese! Todos los partidos de Premier League en hora colombiana

Vuelve la Premier League y con ella una invitación a madrugar y organizar el calendario para una maratón de partidos.

Tras a suspensión obligada por la pandemia del coronavirus covid-19, los equipos británicos aprobaron este viernes los días y horas de los duelos pendientes para acabar la accidentada temporada.



Para el caso de Colombia, es importante advertir que en adelante los partidos de los sábados comenzarán a las 6:30 de la mañana, seguidos por un encuentro a las 9 de la mañana, otro a las 11:30 y otro más a las 12 del día.



El primer partido de los domingos se jugará a las 6 de la mañana, el segundo a las 8 de la mañana, el tercero a las 12:30 del día y el cuarto a la 1 de la tarde, mientras que los lunes se cerrará la jornada sobre las 2 de la tarde.



Consulte aquí hora, día y cómo seguir a los colombianos en el torneo británico:



Miércoles 17 de junio

12:00 p.m. Aston Villa v Sheff Utd

2:15p.m. Man City v Arsenal



Viernes 19 de junio

12:00 p.m. Norwich City v Southampton

2:15 p.m. Spurs v Man Utd



Sábado 20 de junio

6:30 a.m. Watford v Leicester City

9:00 a.m. Brighton v Arsenal

11:30 a.m. West Ham v Wolves

1:45 AFC Bournemouth v Crystal Palace



Domingo 21 de junio

8:00 a.m. Newcastle United v Sheff Utd

10:15 a.m. Aston Villa v Chelsea

1:00 p.m. Everton v Liverpool



Lunes 22 de junio

2:00 p.m. Man City v Burnley



Martes 23 de junio

12:00 p.m. Leicester City v Brighton

2:15 p.m. Spurs v West Ham



Miércoles 24 de junio

12:00 p.m. Man Utd v Sheff Utd

12:00 p.m. Newcastle United v Aston Villa

12:00 p.m. Norwich City v Everton

12:00 p.m. Wolves v AFC Bournemouth

2:15 Liverpool v Crystal Palace



Jueves 25 de junio

12:00 Burnley v Watford

12:00 Southampton v Arsenal

2:15 Chelsea v Man City



Sábado 27 de junio

6:30 a.m. Aston Villa v Wolves



Domingo 28 de junio

8:30 a.m. Watford v Southampton



Lunes 29 de junio

2:00 p.m. Crystal Palace v Burnley



Jueves 30 de junio

2:15 p.m. Brighton v Man Utd



Miércoles 1 de julio

12:00 Arsenal v Norwich City

12:00 AFC Bournemouth v Newcastle United

12:00 Everton v Leicester City

2:15 p.m. West Ham v Chelsea



Jueves 2 de julio

12:00 Sheff Utd v Spurs

2:15 p.m. Man City v Liverpool