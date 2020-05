Culpa de la crisis: clubes británicos usarían préstamos 'gota a gota'

Pasa hasta en las mejores familias: varios clubes de la prestigiosa Premier League estarían considerando préstamos al día, con enormes tasas de interés, para sobrevivir en plena crisis.



La información del diario The Sun sugiere que los serios problemas económicos causados por la pandemia del coronavirus covid-19 haría que se sometan a intereses de alrededor del 25 por ciento anual por préstamos de 100 millones de libras esterlinas.



La modalidad, que en Colombia se conoce como 'gota a gota', cobijaría a cuatro equipos dispuestos a pagar mucho más que la tasa base del Banco de Inglaterra, de 0,1 por ciento.



La crisis se ha hecho muy difícil para aquellos que solían vivir de la expectativa de las taquillas pues incluso en el momento del reinicio de la Premier, la certeza de que será a puerta cerrada creará más problemas. No tienen manera de echar mano de los dineros de la televisión como garantía ante los bancos pues no hay, en todo caso, patrimonio ni flujo de caja confiables ante los bancos a la hora de pagar.



La situación, según los expertos, es que los equipos británicos se acostumbraron a gastar muy por encima de sus ingresos en los últimos años y eso, en épocas de recesión, es una cruz. Eso los expone a que aquellos que sí tienen liquidez aprovechen la desesperación para sacar ventaja.