El renacer de Eriksen lo pone a la altura de Cristiano: fichaje bomba

Christian Eriksen se propuso pasar la página del infarto cardiaco que sufrió en plena cancha, durante la última Eurocopa, y volvió, ahora sí a lo grande, a la élite del fútbol mundial.

Después de jugar en el Brentford, puerta de entrada a la Premier League, ahora puede decir que es un jugador de élite nuevamente, como nuevo fichaje del Manchester United.



A sus 30 años ha firmado un contrato hasta 2025 con el prestigioso equipo de Cristiano Ronaldo, nada menos, una incorporación que sorprendió en el mercado de verano pero también alegró a sus miles de seguidores.



“Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United será una sensación increíble”, expresó el atacante danés.



Es cierto que en Brentford solo jugó 11 partidos y marcó un gol en Premier, pero le alcanzó para ganarse la confianza del técnico Erik ten Hag: “He visto el trabajo de Erik en Ajax y sé el nivel de detalle y preparación que él y su personal ponen todos los días. Está claro que es un entrenador fantástico. Habiendo hablado con él y aprendido más sobre su visión y la forma en que quiere que juegue el equipo, estoy aún más emocionado por el futuro. Todavía tengo grandes ambiciones en el juego, hay muchas cosas que sé que puedo lograr y este es el lugar perfecto para continuar mi viaje”, dijo el neerlandés.



El renacer de Eriksen se confirma con su llegada a un equipo en el que espera recuperar el brillo que una vez lo puso en el tope de los jugadores más caros del mundo. No fue en Italia pero puede ser en Inglaterra. Atrás quedaron siete meses de inactividad, en recuperación de esa pequeña muerte que sufrió jugando para su selección nacional. Se tendrá que someter a controles permanentes pero ha vuelto ya por sus fueros. Ha ganado su pelea.