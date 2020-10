Un lío gordo llamado Kepa: ¡no lo quieren ni gratis en Inglaterra!

Hace dos años era el futuro, la gran promesa, el arquero más caro del mundo. Hoy es poco menos que un suplente caro. Las dos caras de Kepa Arrizabalaga en Chelsea son tema de debate en Inglaterra.

El español no estuvo ya en la eliminación de la Carabao Cup y su lugar fue ocupado por Edouard Mendy, el nuevo dueño del arco del Chelsea.



Sus frecuentes errores le han generado el peor ambiente en Stamford Bridge y ahora la discusión es cómo salir de él sin perder los 80 millones de euros que costó.



La directora Marina Granovskaia ha rebajado el precio hasta los 70 millones, pero no encontró candidatos. Entonces optó por buscar a un equipo que lo lleve a préstamo, pero resulta que nadie lo quiere... o mejor, nadie quiere pagar una ficha que ronda los 8 millones de euros por temporada.



Hay quienes ya sugieren compartir ese pago, pero las presentaciones del jugador de 25 años no ayudan, con lo cual, ante el cierre de la ventana de fichajes el próximo lunes, Chelsea está muy cerca de quedarse con un jugador caro, que se sigue desvalorizando en el banquillo de suplentes.



Así que por estos días suenan muchos teléfonos en la elegante sede de los blues: Marcos Alonso firmó su salida al irse directo al bus tras ser reemplazado en el último partido pero tiene poco tiempo para ubicarse, Rudiger también busca salidas y el técnico Lampard no está convencido de mantener a Jorginho y Tiemoue Bakayoko. Ya se fue Ross Barkley cedido al Aston Villa y Ruben Loftus-Cheek llegaría a West Ham. ¿Saldra Kepa a última hora? Esa es la gran cuestión.