Liverpool sufrió más de la cuenta contra un Brighton duro y amenazante

Liverpool visitaba a Brighton con ganas de volver a ganar, de dar un golpe sobre la mesa, que se complicó más de la cuenta, más allá del 1-3 que indica el marcador final.

Apenas cinco minutos aguantaría Brighton la arremetida del campeón: centro al medio, la dejó pasar Firmino y gol de Salah. Así de sencillo. Y dos minutos después, de afuera y ante la pasividad en la marca, Henderson metió un riflazo desde fuera del área y puso la cuenta 0-2. ¡No pasaron 8 minutos! El campeón de la Premier en lo suyo y el Brighton asomándose a la tragedia…



Salvó Alisson Becker el primer intento serio de Brighton a los 27, cuando Maupay perdía el mano a mano. Y luego parece que decidieron todos sacar el pie del acelerador, todos menos Lamptey pues su gran centro le quedó pleno a Trossard para descontar y firmar el 1-2 antes del descanso.



Un segundo tiempo con un Brighton más en campo e Liverpool, que agazapado es letal, se planteó en los primeros minutos.



Se perdió el tercero Salah en un arranque fenomenal a los 53 y a los 59 se perdió Gross solo el empate en un error serio de marca de Liverpool.



Llovieron los cambios y Liverpool ya no amenazaba tanto, por lo cual entraban Mané, Fabinho y Milner, y más bien parecía respaldarse en su eficiente Van Dijk, el que celebraba su cumpleaños número 29.



No quiso entrar el remate de Henderson a pase de Mané y a los 75 despertaba el campeón, cuando Salah, que no es el más alto, aprovechaba el cobro de tiro de esquina del propio Henderson para marcar el 1-3.



A Brighton le costaba asumir el mazazo, se aproximaría con rápidas salidas del lateral derecho Lamptey, el mejor del local, y a Liverpool le interesaba dejar pasar el tiempo hasta el pitazo final, con un par de aproximaciones de Salah sobre el cierre, en un juego que resultó mucho más complejo de lo que marcaban los primeros minutos, pero que al final premiaba al equipo más fuerte, al de mayores recursos, al mejor de Inglaterra.