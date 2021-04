James, por otro partido redondo pero de 3 puntos: Brighton vs Everton

James Rodríguez fue figuras tras medio y medio fuera de las canchas. Esa ya fue una noticia más que feliz. Pero ahora el reto es que, a ese reconocimiento, se sumen los tres puntos, pues contra Crystal Palace el balance final fue un empate (1-1) que supo a poco.

El colombiano es el llamado a hacer diferencia en un partido que es necesario ganar para no descolgarse en la tabla y para no desaprovechar el pinchazo de Tottenham (cayó 1-3 contra M. United). Si gana sumaría 50 unidades, superaría a los de Mourinho (49), se pondría a Cuatro puntos de Europa League (Chelsea, 54) y a 5 de la anhelada casilla de Champions League (West Ham, 54).



Lo tiene claro el Brighton (puesto 16, 32 puntos), que entiende que el favoritismo en su casa será del rival y sabe qué es lo que debe cuidar.



"Pueden anotar desde amplias combinaciones en el medio del campo, James Rodríguez tiene una increíble pelota parada, al igual que Sigurdsson. Tienen jugadores grandes y físicos que pueden atacar y defender bien el área", decía Graham Potter, DT del Brighton.



Esa es la preocupación, y la conexión del 19 con Digne para sus efectivos centros o los pases largos a Richarlison y Calvert-Lewin. Y son justo las armas que espera aprovechar Ancelotti.



Everton no podrá contar con los lesionados Pickford, Doucouré, Bernard, Delph y André Gomes, mientras que regresan Allan e Iwobi.



Alineaciones probables:



Brighton: Sánchez; Veltman, White, Dunk; Bissouma, Lallana; Grob, Trossard, Moder; Maupay, Welbeck



Everton: Olsen; Mina, Kane, Holgate; Sigurdsson, Davies; Coleman, James, Digne; Calvert-lewin, Richarlison



​Hora colombiana: 2:45 p.m.