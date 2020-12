Portazo de la Premier a Hulk: ¿un calvario para todos los extranjeros?

El brasileño Hulk decía, hace pocos días, que a sus 34 años tenía ofertas de muchas ligas del mundo, incluyendo la prestigiosa Premier League.

Parecía al principio un exceso de amor propio, pero resulta que no: Wolves lo buscó para reemplazar al lesionado Raúl Jiménez (fractura en el cráneo) y al técnico Nuno Espiritu Santo le encantó la idea de fichar a un exinternacional a costo cero, pues termina contrato con el SIPG de Shanghai el 31 de diciembre.



Pero será una barrera legal y no deportiva la que se interponga entre Hulk y su primera liga europea prestigiosa, según informó The Athletics.



Resulta que la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como 'Brexit', cambiará los patrones de contratación de los trabajadores extranjeros, lo que quiere decir, para el caso del fútbol, que desde el próximo Primero de enero de 2021 los fichajes tendrán que cumplir requisitos de experiencia internacional y calidad de la liga de la que provienen.



En el caso de Hulk, al llegar desde la Superliga de China, que tiene una clasificación mucho más baja que las cinco grandes europeas (España, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia), y no jugar con su selección nacional desde 2016, no hay posibilidad de que obtenga un permiso de trabajo. Según el portal especializado, se requiere haber aparecido al menos el 70 por ciento de los minutos disputados por el equipo nacional en los dos años previos a la solicitud.



Lo bueno es que Hulk no tiene problemas de dinero y que, según dijo, podrá darse el lujo de elegir entre muchas opciones: "[Tengo ofertas de] Turquía, Portugal, Inglaterra, España, Italia, Alemania, y también tengo una oferta de China. Cada día llegan más propuestas nuevas”, declaró.



Lo malo que su anhelo de jugar en la Premier no se cumplirá por un tema de documentación, lo que entre otras cosas es un llamado para todos los extranjeros que quieran llega a la prestigiosa Premier League e inclusive los que, con pasaporte extranjero, quieran mantenerse allí.



Para los colombianos James, Mina, Dávinson y Lerma hay tranquilidad pues provienen de ligas importantes y acreditan toda la experiencia con Selección Colombia. Para otros la nueva normativa será un obstáculo probablemente insalvable.