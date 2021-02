Ancelotti cuenta con James contra M. United: 'quería tenerlo fresco'

El DT de Everton, Carlo Ancelotti, habló de la ausencia de James y de otros titulares contra Leeds y del reto que implica Manchester United, rival de este sábado en la Premier League.

Ancelotti empezó anunciando que Allan ya está entrenando con el grupo y que el arquero Jordan Pickford no estará disponible, por lo cual Olsen ocupará el arco.



Entonces se refirió a la ausencia de varias figuras contra Leeds y en juegos anteriores y mencionó puntualmente a James, Keane y Holgate.



"Todos los jugadores tienen dificultades para entender por qué no juegan, pero yo siempre digo que hay dos razones para eso: una puede ser que no jugaron bien el partido anterior y la segunda es para dar descanso. Si no jugaron bien yo se los voy a decir, pero si yo no te digo nada y no juegas, significa que vas a tener descanso. Espero que ellos lo entiendan, en caso contrario se acercan a mí y les explico", dijo.



Del colombiano explicó con claridad: "​No opino que James no jugara bien ante Newcastle. No descansó contra Leeds porque hubiera jugado mal ante Newcastle sino porque ha jugado tres partidos en línea y quería tenerlo fresco para el partido contra Manchester United. Es la razón por la que James y Keane, no jugaron, quería evitar lesiones. Voy a rotar varios jugadores, es una forma normal de manejar los planteles, de mantener a todos los jugadores motivados", dijo el italiano.

🤕 | Carlo Ancelotti says Jordan Pickford will miss #MUNEVE through injury. Allan has started training with the team today.



Watch live: https://t.co/Mf1LFCo2qd pic.twitter.com/MyULqJnbFp — Everton (@Everton) February 5, 2021



Además, estratégicamente era una necesidad modificar la nómina titular: "algo debe cambiar, si seguimos jugando de la misma manera vamos a perder, tratamos de planear diferentes estrategias que han funcionado", comentó el DT.



Al referirse al otro colombiano de la nómina, Yerry Mina, comentó: "Yerry está jugando bien, pero no es solo un trabajo individual. Si uno defiende bien es el sacrificio de todo el equipo, de los delanteros, los volantes. Cuando un equipo se defiende bien en conjunto se dan los resultados", concluyó Ancelotti.