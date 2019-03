Zulia y Caracas no jugaron su partido en modo de protesta al gobierno

El partido entre Zulia y Caracas por la fecha 7 de la Liga de Venezuela fue suspendido debido a que ambos equipos decidieron no jugar a modo de protesta contra el gobierno venezolano.

Se pudo conocer que esta decisión se tomó debido a que la ciudad de Maracaibo lleva más de 72 horas sin energía eléctrica, motivo por el cual ambos equipos con el aval de sus directivas y jugadores decidieron no jugar.



En el estadio Olímpico José Encarnación Pachencho Romero el árbitro central pitó el inicio del partido pero los futbolistas de ambos equipos se dedicaron a hablar ya que su decisión de no jugar ya había sido tomada.



Ambos conjuntos no estaban en plenitud de condiciones para disputar el encuentro, un momento complicado pero que sirve para mostrar el inconformismo ante la grave situación en Venezuela.