Croacia explota por los premios The Best: fuertes dardos a la FIFA

El 27 de febrero, los Premios The Best fueron entregados en las distintas categorías. Mejor director técnico, mejor arquero y mejor jugador del 2022, en donde Argentina tuvo una noche histórica en París, Francia con Lionel Scaloni, Emiliano Martínez y Lionel Messi figurando en esas tres. Pero además, el país argentino ganó el reconocimiento a la mejor hinchada durante el año en donde el apoyo al combinado nacional se hizo notar en Qatar.



Croacia es una de esas selecciones que ha venido de menos a más en los últimos Mundiales. En Rusia 2018, fueron terceros en el certamen y posteriormente, cuatro años más tarde, en Qatar también obtuvieron la medalla de bronce. Por esta razón, Zlatko Dalic, director técnico del combinado balcánico habló con indignación sobre los Premios The Best del 2022.

El único jugador que estuvo cerca de meterse en el top 3 para optar por el premio de The Best fue Luka Modric. El volante del Real Madrid a sus 37 años de edad se metió en la lista de los 14 mejores jugadores del 2022 con una Champions League, una LaLiga y quedar en el podio del Mundial de Qatar. Por esta razón, con creces era un candidatazo para obtener o acercarse en los tres candidatos finales.



Luka Modric quedó en el cuarto puesto en las votaciones con 28 puntos, solo a seis de Karim Benzema que fue el tercero en el escalafón final. Zlatko Dalic tiró dardos a la FIFA por todo el recorrido que ha tenido Croacia en los últimos años en la Eurocopa, en los dos Mundiales disputados donde se metió en el podio en ambos y en la Uefa Nations League. Dalic cree que la organización del fútbol mundial privó a los croatas de pelear en más categorías. Si se regían por el Mundial, Dominik Livakovic debía estar con Yassine Bounou y Emiliano Martínez, pero el guardameta no fue uno de los candidatos.

El único reconocimiento que tuvo Luka Modric fue quedar en el XI ideal de la FIFPRO del año 2022. Luka fue el único croata después de un año de éxitos para Croacia en figurar en una categoría que entregan los Premios The Best. Zlatko Dalic decidió no votar por nadie, pues tenía la potestad de votar por su categoría de seleccionador. ¿La razón? Se siente indignado porque señala que la FIFA ignoró al país balcánico.



“Estoy decepcionado con la actitud de la FIFA con la selección croata. Considero que, basándonos en todo lo que hemos conseguido, merecemos más respeto del órgano de gobierno del fútbol mundial del que hemos recibido. Somos el único equipo que hemos estado entre los cuatro mejores en el ciclo entre el Mundial y esta Liga de Naciones. Ocupamos portadas a nivel mundial ganando al mejor equipo del mundo, Brasil y, junto a Francia, somos el único equipo que hemos ganado dos medallas en los últimos dos Mundiales. Este año, hemos ganado a Francia en París, a Dinamarca en Copenhague y además, eliminamos a Brasil y Bélgica del Mundial. En los 23 partidos que hemos jugado desde la Eurocopa 2020, solo hemos perdido en dos ocasiones”, referenció Zlatko Dalic.



Como su fuera poco, Zlatko Dalic también estalló por los nombres que figuraban en los distintos premios destacando lo hecho por Mateo Kovacic, Josko Gvardiol y Dominik Livakovic, “después de todo eso, mira la lista de los 14 jugadores al The Best a mejor jugador. Aparte de Luka Modric, ¿dónde están los demás jugadores croatas? No quiero citar ningún jugador entre los finalistas porque tengo un respeto tremendo por cada jugador o entrenador nominado, pero, ¿de verdad no hay hueco para Mateo Kovacic? ¿Dónde está el nombre de Gvardiol? Él entró en el mejor once tanto del Mundial como de la Bundesliga. ¿Y Livakovic no merece ser uno de los cinco finalistas a mejor portero después de todo lo que hizo en Qatar?”



Argentina fue el país más laureado en las distintas categorías, y Zlatko Dalic aprovechó para cargar contra la albiceleste por el partido disputado en las semifinales de Qatar 2022, “recordemos que, teniendo en cuenta las estadísticas y el rendimiento general, Livakovic y Gvardiol merecían ser reconocidos como el mejor portero y el mejor joven de la Copa del Mundo. Siento que no tuvimos el respeto que merecemos. Tanto en los horarios que tuvimos como la calidad del arbitraje, especialmente en las semifinales, me hacían sentir que faltaban el respeto al equipo croata. Creo firmemente que tanto nuestro rendimiento en el campo y nuestra conducta fuera nos hace merecedores del mismo respeto que mostramos a nuestros rivales cada partido”. Por estas razones, Dalic prefirió no ejercer el voto en la gala de premiación.