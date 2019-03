Zlatan aconsejó al United: 'la historia continúa después de Ferguson'

Zlatan Ibrahimovic siempre ha sido polémico en sus declaraciones y no tiene miedo al decir lo que piensa. El sueco, quien disfruta de su presente en la MLS, se refirió al presente de Manchester United y dio una visión bastante particular, en charla con el diario británico, ‘Mirror’, de lo que actualmente pasa en el club de Old Trafford y lo que para él debería suceder.



Y aunque la situación deportiva de la institución ha mejorado bastante desde la llegada de Ole Gunnar Solskjaer a la dirección técnica, el sueco hizo referencia a varios puntos importantes en lo que se refiere al presente del equipo que será rival de Barcelona en los cuartos de final de Champions League.



Vale la pena recordar que con sus últimos directores técnicos posteriores a Ferguson, Manchester United no gana un título de Premier hace 5 años y ha quedado por fuera del grupo de los cuatro primeros en la clasificación general en 3 ocasiones durante el mismo periodo de años, sin embargo, ahí es donde el sueco hace énfasis.



“Todos dicen: ‘Si Ferguson estuviera aquí esto no pasaría, Ferguson no haría esto así, Ferguson lo haría así’, todo tiene que ver con Ferguson. Yo les diría que Ferguson ya no está más, que yo vine para hacer mi propia historia y que quiero hacer una nueva historia”, aseguró el atacante que estuvo en el club entre 2016 y mediados de la temporada 2018.



Luego, prosiguió con su descargo: “Yo no quiero escuchar lo que pasó antes, quiero hacer cosas en el presente, cuando uno llega a un lugar llega con una nueva mentalidad. Ferguson siempre tendrá su lugar en la historia del club, pero ahora lo que deben hacer es buscar una nueva identidad y ahí radica el problema, es lo más difícil. No pueden seguir evaluando todo lo que sucede en el club, comparándolo con lo ocurrido en la era de Ferguson”.