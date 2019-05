Zlatan no se preocupa por las críticas y responde con sarcasmo

Luego de varias críticas por protagonizar diferentes incidentes dentro del campo de juego, Zlatan Ibrahimovic respondió a quienes dudan de su capacidad y muy a su estilo aseguró que no le preocupa lo que se diga de él y que se encuentra enfocado en conseguir el título de la MLS.



“Las críticas están en todos lados, eso es algo que a mí me gusta. Como críticas al desayuno y después al almuerzo”, arrancó ironizando el sueco quien se pelea con los defensores y en las últimas semanas recibió una fuerte sanción por un cruce con un arquero rival.



Luego prosiguió: “Hemos hecho una buena temporada con seis juegos ganados en línea, posteriormente una mala semana y media en la que perdimos cuatro partidos de manera consecutiva. Eso no debería suceder, pero nuestro objetivo no es estar entre los cuatro, nuetro objetivo es ser los número 1”.



Y concluyó: “A mí no me importan los 7 (número de equipos que se clasifican a los ‘playoffs’), a mí me importa el uno y para eso es que nosotros jugamos”.