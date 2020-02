'¿Qué te pasa, narigón?': anécdota de la pelea con Zlatan en el United

Zlatan Ibrahimovic estuvo del 2016 al 2018 en el Manchester United y no tuvo su mejor temporada, pero era uno de los grandes referentes que tenía el club. Recordemos además que José Mourinho era el entrenador.



Marcos Rojo, argentino, contó una anécdota de cuándo estuvo cerca de irse a los golpes con el sueco. El futbolista argentino explicó la pelea que tuvo con él y que todo terminó finalmente en una buena relación.

"Era bravísimo. Yo con él tenía la mejor, porque sabía cómo era. Hasta que un partido por la UEFA League, la que fuimos campeones (2016/17), estábamos jugando de locales contra el Rostov. Él quería siempre que se la tiraran todas. Así que la pelota me llegó a mí y en vez de dársela, se la pasé a Paul (Pogba). ¡Pará qué! Me empezó a gritar, a levantar la mano, me decía de todo. Y yo agarro y le digo: '¿Qué te pasa, narigón? Cerrá el orto...'. Los dos a los gritos en el medio de Old Trafford. Nos seguimos puteando todo el primer tiempo. Vamos al vestuario y en el camino digo: 'Ahora éste me va a agarrar, me caga a palos'. Porque mide dos metros, es karateca", empezó diciendo en 'Cielo Sports'.



Finalmente, contó el desenlace de la historia. "Lo tengo que primerear, porque me mata. Entonces llego, voy a mi lugar y él se sentaba enfrente justo. Y entra a él, así enojado, entra y yo digo, salto así de una: "Vos, cerrá la boca, no me grités más...". Nos empezamos a putear y los ingleses se quedaron ahí, porque nadie le decía nada. Yo estaba cagado porque digo éste me va a cagar a palo, pero si me le planto, no me va a decir nada. Lo empecé a putear y se sacó. Mourinho en el medio. Viene Mourinho y nos frena a los dos. Al otro día yo estoy desayunando, habíamos ganamos. Y me agarran así del cuello de atrás, me aprietan con todo, miro así y era él (Zlatan). Se cagaba de risa. 'Sos un hijo de puta', me dice. No me podés decir eso adelante de todos. Nos cagamos de risa, nos llevábamos la verdad que muy bien".