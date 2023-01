Zinedine Zidane ya piensa en otras opciones: ¿Volvería a España?

El máximo anhelo de Zinedine Zidane era nada más y nada menos que entrenar a la selección de Francia que quedó subcampeona del Mundial de Qatar 2022, Sin embargo, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ratificó a Didier Deschamps como el entrenador, pese a los grandes rumores que ponían a 'Zizou' como el nuevo director técnico. La realidad es que, de acuerdo con Noël Le Graët, nunca hubo dudas de que Deschamps no continuara al mando del combinado campeón en el 2018.



Desde que Noël Le Graët explotó contra Zinedine Zidane, tema que le costó su trabajo como presidente de la FFF, el ex Real Madrid no ha vuelto a decir cuál será su rumbo. Pero, parece que Zidane ya pasó ese mal trago y se alista para volver a entrenar. ¿Una selección o un club?

Lo que está más que claro es que Zinedine Zidane seguirá entrenando y se prepara para volver a los banquillos. Ante esto, baraja cuatro opciones, pero ninguna parece que se pueda concretar próximamente en medio de esta temporada. Tal vez para la temporada 2023/24, pero son muy atrayentes, y uno podría ser el regreso a España.



De acuerdo con RMC Sport, Alemania, Francia, Italia y España son las opciones que tendría en sus manos Zinedine Zidane. En territorio teutón, el Bayern de Múnich lo sigue de cerca, y los malos resultados de Julian Nagelsmann últimamente en donde no pasa de igualdades podría acercar al director técnico francés. Otro destino podría ser el Paris Saint-Germain quien lo ha pretendido desde hace un muy buen tiempo, pero se decantaron por Christpohe Galtier en la temporada actual. Claro está, si el conjunto parisino no queda campeón de la Uefa Champions League, seguramente saldrá de la dirección técnica como sucedió con Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino.



En Italia, se dice que Zinedine Zidane podría volver a la Juventus, pero esta vez como director técnico. La Juve, que acaba de sufrir una pérdida de 15 unidades por una sanción por fraude financiero no vería con malos ojos la salida de Massimiliano Allegri que parece será la prioridad cuando acabe la temporada. Al cesar al italiano, un viejo conocido podría hacerse a cargo. La otra carta sería un posible regreso al Real Madrid a la expectativa de lo que pase con Carlo Ancelotti si quiere renovar su contrato o si el club tome la decisión de cambiar de entrenador. Las opciones están, la decisión será del francés.