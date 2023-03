Dos opciones de Zidane para volver al banquillo: ¿corazón o estrellas?

Zinedine Zidane no dirige hace casi dos años. No es ni mucho menos lo que se esperaba a su salida de Real Madrid, en mayo de 2021, tras ganar siete títulos, tres Champions League incluidas.

Y es que, según informan desde Francia, su única prioridad era la dirección técnica de la Selección de Francia, que acaba de ser finalista del Mundial de Catar y de jugar un partido inolvidable contra Argentina. Se ganó Didier Deschamps el derecho a renovar y eso dejó a su amigo sin plan B.



Pero ahora, según el diario Sport, podría volver finalmente a los banquillos, aunque solo tendría dos opciones concretas para materializarlo si es que se decide el timonazo que, en ambos casos, se espera.



La primera opción sería Juventus, de Juan Guillermo Cuadrado y Massimiliano Allegri. Sería una elección del corazón pues jugó allí cinco años y consiguió seis títulos con dos ligas. El lío es que el equipo va bien en Europa League y eso alivia de alguna manera la crisis en la Serie A, en la que paga una sanción de 15 puntos por un escándalo de malos manejos financieros que causó incluso la salida del presidente Agnelli.



El otro club también tiene DT pero no se sabe hasta cuándo: PSG ha confiado en Galtier pero la última eliminación de la Champions, a manos del Bayern, puede ser su sentencia de salida. Aquí la tentación es enorme, pues podría dirigir a Messi, Neymar y Mbappé, tres de los mejores futbolistas del planeta todos los días. Eso por no mencionar a Hakimi, el reencuentro con Sergio Ramos, Donnarumma y otros más.



Está el detalle del dinero, que para los cataríes dueños del PSG no es problema, pero también la dificultad que ha encarnado un vestuario tan difícil de llevar y que ya se ha cobrado la cabeza de Pochettino y, probablemente, también Gaultier. Si no logra la Champions sería un paso difícil y costoso para todos.