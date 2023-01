¿Se irá del FPC? Gordillo y sus opciones en el fútbol del exterior

Yeison Gordillo no será tenido en cuenta en el proyecto de Junior para la temporada 2023 y el volante colombiano empezó a buscar opciones para salir del equipo tiburón tras una pésima temporada donde no fue protagonista a pesar de llegar con buenas sensaciones tras su exitoso paso por San Lorenzo de Argentina.



La expectativa era alta para el jugador tras llegar en 2022 a un histórico como Junior, pero no tuvo las mejores opciones de triunfar tras la poca continuidad. Apenas jugó 16 partidos, acumulando 742 minutos, números que lo sepultaron para no poder continuar para la temporada 2023.





Sin embargo, tras no ser tenido en cuenta en el tiburón, Gordillo buscará no continuar su carrera como futbolista profesional en el fútbol colombiano y tendría como opción primordial, volver a salir del país.



De momento, el volante tiene opciones de salir al fútbol chileno, debido a que de esa liga le ha llegado una opción de Universidad Católica, pues ese club le gusta buscar jugadores libres, por lo que el colombiano apunta de gran manera al cumplir los requisitos.



De igual manera, ir al fútbol de Chile no sería la única opción y según el periodista Alexis Rodríguez, el volante también está siendo buscado por Vélez Sarsfield, club que le daría la oportunidad para volver a la Liga Argentina tras su paso por San Lorenzo en 2021 y 2022, equipo donde fue figura al tener participación en 34 partidos y haber aportado dos goles.



El futuro de Yeison Gordillo es una incógnita y el jugador espera analizar la mejor propuesta para poder aceptar, aunque se perfila como gran opción para llegar a Chile tras el interés mostrado por la Universidad Católica.