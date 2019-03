Xavi, en contra de FIFA: 'Catar trabaja para albergar 32 selecciones'

Tras dejar una huella imborrable con Barcelona, Xavi se marchó hacia Asia para trabajar por el fútbol de la región e impulsar el deporte en diferentes países del continente. Con base en eso, el exjugador de Barcelona se convirtió en embajador del Mundial de Catar 2022 y como palabra respetada al respecto se refirió a la idea de FIFA de ampliar el número de selecciones, llevándolo de 32 a 48.

“Catar está trabajando para ser anfitrión de 32 selecciones durante el Mundial y me parece difícil cambiar esto para que, de un momento a otro, sean 48 equipos los que se reciban. Creo que tener una Copa del Mundo de 32 países compitiendo es más que suficiente, es mejor tanto para los espectadores, como para los jugadores. Tener una competencia de 48 equipos, en mi opinión, no sería bueno porque se hace muy larga”, aseguró el jugador catalán al diario indio ‘SportStar’.



Y aunque no era el objetivo principal de su entrevista, Xavi también se refirió a lo que se viene para Barcelona en los cuartos de final de Champions League, pues no deja de tener en cuenta su pasado y cariño por el equipo catalán: “desde este momento (cuartos de final) todo es más complicado, es toda una lucha y será bastante difícil para cualquier equipo. Sin embargo, Barcelona es uno de los favoritos”, concluyó.