¿Xavi se ve perdedor? Cree que el favorito es Real Madrid

Real Madrid y Barcelona se enfrentarán por las semifinales de la Copa del Rey este jueves en el estadio Santiago Bernabéu y previo a este importante choque, el técnico del equipo culé, Xavi Hernández habló del clásico.

En conferencia de prensa, Xavi sorprendió a todos tras haber mencionado que en las semifinales de Copa del Rey el Real Madrid es el favorito, debido a los recientes partidos ganados en la Champions League y el nivel que ha mostrado.



"Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos de Liga y Champions. Somos un equipo en construcción y jugamos contra un Madrid fuerte. Creo que es favorito, sinceramente. Pero también tenemos bazas, ilusión, ganas y personalidad de los jugadores para hacerles daño”, reconoció Xavi.



Pese a ello, Xavi enfatizó en que quiere que sus jugadores salgan con toda la disposición contra Real Madrid en el Bernabeú, debido a que cree que pueden sacar un resultado positivo en ese estadio.



“El clásico me motiva más que otros partidos, me pone, me gustaría jugar, me encantaría tener el balón en el centro del campo el Bernabéu, pero no puedo. Por eso, le digo a los jugadores que lo intenten, que sean valientes, ganar allí es una sensación muy bonita", mencionó Xavi.



🗣 Xavi: "Siempre me motiva ir al Bernabéu. Me ponen este tipo de partidos" pic.twitter.com/DW7Q2JZoHd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2023



Finalmente, el técnico del Barcelona se refirió al arbitraje y espera no sea polémico y tengan un ritmo de juego óptimo para ambos equipos.



"De los árbitros espero que lo hagan de la mejor manera posible. Mi sensación, estando en el Barcelona, es que los árbitros no nos han ayudado. No me gusta ganar con trampas, ya lo he dicho muchas veces", finalizó Xavi Hernández en conferencia de prensa.