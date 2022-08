Willian, de fichaje estelar a rescindir su contrato por insólita razón

Víctor Cantillo perdió a un compañero de jerarquía. Willian, exjugador de Chelsea y Arsenal, rescindió su contrato con Corinthians de mutuo acuerdo, por "problemas personales" que han llevado a su familia a "no adaptarse" a Sao Paulo, según anunció este viernes el club.



"No es feliz y por no estar feliz no está rindiendo lo que podría rendir. Corinthians es muy grande y maravilloso y aquí solo tenemos a quien es feliz", señaló el presidente del conjunto paulista, Duilio Monteiro, en un vídeo divulgado en redes sociales.

Willian, de 34 años, regresó hace un año al club donde se formó procedente del Arsenal y firmó un contrato hasta finales de 2023. Sin embargo, nunca terminó de encontrarse a gusto, pese a ser titular indiscutible, y su rendimiento distó mucho de aquel que exhibió en el fútbol inglés, así como en la selección brasileña.



"Desgraciadamente, no se adaptaron. Nos buscó pidiendo la rescisión (del contrato) y nosotros entendimos que, siendo un jugador con un coste tan elevado, era lo mejor", explicó Monteiro.



En este último año, Willian denunció en repetidas ocasiones graves amenazas dirigidas hacia él y su familia. En junio pasado, la Policía llegó a detener a un hincha acusado de haberle enviado a través de las redes sociales amenazas de muerte.



Monteiro dijo que el club y el propio Willian están "decepcionados" porque su rendimiento "no ha sido como se esperaba" y por no agotar la totalidad del contrato.



"Es una petición del futbolista por no estar feliz en Brasil y, consecuentemente, en Corinthians y por la falta de adaptación de la familia", insistió el presidente.



Willian, que disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con la selección brasileña, regresó en 2021 a su país natal tras 14 temporadas en el exterior, donde jugó en el ucraniano Shakhtar Donetsk y el ruso Anzi para después poner rumbo a la Liga inglesa.