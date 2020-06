El club de Suramérica en el que Rooney hubiera querido jugar

Wayne Rooney es uno de los jugadores que sin duda ha marcado a una generación que siguió el fútbol inglés con Alex Ferguson como entrenador del Manchester United. Conocido por su poder goleador, su temperamento en el campo y sus polémicas fuera de él.

Luego de brillar en Inglaterra, Rooney emigró a Estados Unidos y jugó en el D.C. United. En ese club se encontró con Luciano Acosta, un delantero argentino con pasado en Boca Juniors.

Acosta contó en TNT Sports algunos de sus momentos con el delantero inglés y reveló cuál sería el club suramericano en el que supuestamente le hubiera gustado jugar a Rooney.

Rooney me dijo que, si jugara en la Argentina, lo haría en Boca. Sabía mucho del fútbol argentino, sobre todo de Boca y River. Me hacía bromas con River, decía que se había hecho hincha, ja. Hasta que me dijo que no, que era mentira, que se sentía más identificado con Boca", dijo Acosta.

Y es que Rooney tuvo varios compañeros latinoamericanos en Inglaterra, pero sin duda alguna quien más lo pudo influenciar fue Carlos Tévez, con quien hizo una gran dupla de ataque.