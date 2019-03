El atacante de Boca que lamentó lo de Quintero y recordó a Cardona

Juan Fernando Quintero no solo es uno de los jugadores más queridos en River Plate, también ha recibido el cariño y el respeto de los equipos rivales. Y en estos momentos, en los que sufrió una grave lesión de rodilla, también ha sentido el apoyo y respaldo de todos los clubes argentinos, incluido Boca Juniors, que es el rival más acérrimo del millonario.



Poco importó que ‘Juanfer’ fuera artífice del título de Copa Libertadores que River le arrebató a Boca el año pasado en el estadio Santiago Bernabéu; ahora se trata de la salud de un futbolista y por eso todos los comentarios al respecto son solidarios.



Es así como Ramón Wanchope Ábila, atacante de Boca, confesó que “me dio tristeza y desazón la lesión de Quintero, más allá que esté en el clásico rival eso no me modifica el pensamiento”, en declaraciones a ‘Súper Mitre Deportivo’.



Ábila no se guardó elogios para el ‘10’ de River y le mandó sus mejores deseos al colombiano. “Ojalá vuelva de la mejor manera y siga dando el fútbol que él sabe dar. Juega muy bien”.



Y mientras destacaba las características de Quintero, Ábila se acordó de Edwin Cardona, su excompañero en Boca, que la dirigencia decidió no comprarle el pase y lo dejó ir a México, donde ahora juega con el Pachuca.



“Todos los colombianos juegan bien, nosotros teníamos un gordo el año pasado que jugaba con la ‘10’ y la descocía”, apuntó Wanchope.