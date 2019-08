¡Vuelve el fútbol de Europa! Prográmese con los partidos recomendados

¡Se acabó la espera! La temporada europea de fútbol arranca oficialmente este viernes y trae partidos imperdibles para los amantes del fútbol.

También la Liga 1 de Francia enciende motores, mientras algunos gigantes hacen sus últimos ensayos en partidos amistosos de primer nivel.



Nosotros, igual que ustedes, también estábamos esperando con ansias este inicio de temporada. Aquí seleccionamos los partidos imperdibles del fin de semana:



Viernes 9 de agosto



Liverpool vs. Norwich

2:00 p.m.

Premier League

El campeón de Champions empieza su campaña en Inglaterra para lograr, por fin, un título esquivo hace más de 30 años.



Mónaco vs. Lyon

1:45 p.m.

Liga 1- Francia

El equipo del colombiano Falcao -por ahora- empieza una dura temporada, en la que debe hacer olvidar el riesgo de descenso del último curso.

​

Argentina vs. Colombia

8:30 p.m.

Final Femenina- Jugos Panamericanos de Lima

Las jugadoras colombianos van por la medalla de oro que se ha escapado por poco en este importante torneo.

Sábado 10 de agosto



Atlético de Madrid vs. Juventus

11:00 a.m.

Amistoso Internacional

​El equipo de Simeone prueba su fortalecida nómina contra Cristiano Ronaldo y sus pupilos, entre ellos Juan Cuadrado.



Valencia vs. Inter de Milán

2:30 p.m.

Amistoso Internacional

Una prueba más del Inter, que pasa la página de Icardi y abre los brazos a Lukaku.

​

Barcelona vs. Napoli

4:00 p.m.

Amistoso Internacional

El partido de la revancha, tras el 2-1 de la ida que favoreció a los catalanes.



Sao Paulo vs. Santos

​3:00 p.m.

Serie A Brasil

Duelo estelar para que Sao paulo de una merecida bienvenida a Dani Alves



Flamengo vs. Gremio

5:00 p.m.

Serie A Brasil

Duelo de colosos, con colombianos en el local, para poner picante en el fútbol brasileño.

Domingo 11 de agosto



Inter vs. Corinthians

9:00 a.m.

Serie A Brasil

Interesante choque, en horario atípico, para probar fuerzas entre dos grandes del fútbol brasileño.



Manchester United vs. Chelsea

10:30 a.m.

Premier League

¡Bienvenidos a la Premeir! Duelo estelar para abrir una temporada que debe ser el renacer de los rojos, aun con Pogba, y que para los 'blues' será el inicio de la era post-Sarri.

​

Roma vs. Real Madrid

1:00 p.m.

Amistoso Internacional

Nuevo examen para el equipo e Zidane, que pasó la prueba con Hazard ante Salzburgo, pero enfrenta ahora a un histórico italiano.



​