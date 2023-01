James cumple pero no brilla en goleada clave de Olympiacos en Grecia

Olympiacos firmó una abultada y muy necesaria victoria en su vista a Volos por la fecha 17 de la Superliga de Grecia y encaminó la situación en la tabla de posiciones.

El equipo de Míchel se impuso con claridad por 4-0 con goles de Biel (penalti), In-Beom, Bakambu y El-Arabi, en un duelo que dominó de punta a punta y que no sufrió en ningún momento.



James Rodríguez volvió a ser titular y eje del ataque, en un encuentro que se abrió muy pronto, a los 7 minutos, tras una mano en el área que Biel cambió por gol (¿por qué no cobró el 10? Gran pregunta).

A los 22 In-Beom se inventó una gran jugada que resolvió con un potente remate para el 2-0, una ventaja que se ampliaría ante la nula respuesta de un limitad Volos: a los 44 Bakambu resolvió un gran centro para el 3-0 que era la calma ideal antes del descanso.

¿James? Dispuso de un cabezazo y un remate de media distancia en la primera mitad, ambos a manos dl arquero rival. A la hora de la asociación lució inquieto pero sus compañeros no logaron aprovechar sus buenos servicios.

El complemento anticipaba una reacción algo tibia del dueño de casa, que facilitó las cosas para Olympiacos, que solo una vez sacó un balón de la raya y otra más exigió al portero para evitar el descuento.



De nuevo James puso un lindo pase que no pudo resolver bien Bakambu antes de ser reemplazado a los 67 minutos. El-Arabi, uno de los recién llegados, marcó el cuarto y bajó la persiana en un duelo muy importante para los de Míchel, que ahora son segundos parcialmente en la Superliga de Grecia y se acercan al objetivo, que no es otro que el líder Panathinaikos.