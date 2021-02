¡Con presencia colombiana! La animada fiesta que critican en Boca

Este sábado el arquero de Boca Juniors, Esteban Andrada, celebró sus 30 años de edad con una fiesta en un sitio privado y al aire libre. Hasta ahí todo normal.

Sin embargo, hoy la celebración se critica porque se reunieron, según los cálculos, al menos 40 personas en la casa del jugador, cuando las normas de bioseguridad de la pandemia establecen que no se concentren más de 10 personas.



Si a eso se suma que en las imágenes, compartidas por varios asistentes, aparecen los invitados sin tapabocas ni distanciamiento social, el tema raya en la polémica.





🎂⚽️ Esteban Andrada celebró su cumpleaños este sábado por la noche, y entre los invitados, estuvieron Fabra y Cardona. Y claro, no podía faltar la pelota en una celebración así... ¡Si hasta Edwin se puso a patear tiros libres! 😅 pic.twitter.com/D8LbFrNW4S — Diario Olé (@DiarioOle) February 7, 2021

La reunión contó con la presencia de los colombianos Frank Fabra, Edwin Cardona y Sebastián Villa, además de Carlos Zambrano, los cuatro futbolistas más cercanos al arquero en la plantilla.



“Fue una fiesta tranqui, con mucha familia y nenes chiquitos. Una fiesta familiar, con amigos y compañeros del plantel”, dijo el diario Olé sobre la celebración.



Aunque muchos aseguran que la reunión no representa ningún problema y los jugadores, como todo el mundo, tienen derecho a hacer reuniones sociales, se critica que no se observaran normas de bioseguridad, no la fiesta en sí misma.