¡Qué reacción! Jugador destruye drone que apareció en clásico rosarino

Este domingo, Rosario Central y Newell's Old Boys se enfrentan en una nueva edición del clásico rosarino, válido por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

La polémica no tardó en llegar en el Gigante de Arroyito, luego de la particular reacción de Pablo Pérez, mediocampista de Newell's, al ver un drone que se metió en el estadio de manera inesperada, pues el exvolante de Boca Juniors, tan pronto perdió vuelo el aparato y fue retirado del terreno de jugo, decidió destruirlo con una fuerte patada.



La acción del futbolista causó revuelo en diferentes sectores del país del sur del continente, ya que muchos aseguran que no era necesaria esa reacción tan agresiva ante un suceso insignificante como ese.