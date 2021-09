¡Enojado! Pochettino sacó a Messi y así reaccionó la estrella del PSG

PSG sufrió en el Parque de los Príncipes y en la última jugada del partido consiguió el gol que le dio los tres puntos ante el siempre difícil Olympique de Lyon.



El equipo parisino, que contó desde el inicio con Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi y Ángel Di María, no tuvo un buen partido frente a su público y fue en el 90+3 que se quedó con la victoria, gracias a un cabezazo de Mauro Icardi, quien había ingresado en el minuto 83.

A pesar de la victoria, una de las críticas que recibió Mauricio Pochettino, DT del PSG, fue el mal manejo de los cambios, y es que en el minuto 76, cuando el partido iba 1-1, sacó a Lionel Messi para darle paso a Achraf Hakimi; hecho que no le gustó al argentino, quien no le dio la mano al técnico al salir del terreno de juego y le dijo un par de palabras a su compatriota.



Los hinchas del equipo francés no entendieron el movimiento de Pochettino, puesto que Messi es una de las mejores armas del conjunto galo en ataque. En redes hasta pidieron la salida del estratega argentino.

Messi se va de cambio, entra Hakimi. Minuto 75'⏱



Gestito de Messi a Pochettino, no le gustó nada salir a Leo. pic.twitter.com/mPxIkoDRR8 — WEST FÚTBOL (FCB)  (@WestFutbolFCB) September 19, 2021

La imagen es imponente en todos los sentidos. pic.twitter.com/KIZd5jtV01 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) September 19, 2021