¿Billetes? Cristiano Ronaldo y un polémico gesto a Wilmar Roldán

Al Hilal y Al Nassr se enfrentaron en el clásico de Riyad y en el estadio King Fahd International, el conjunto local goleó 3-0 al equipo donde pertenece el astro portugués Cristiano Ronaldo, quien no brilló y tuvo polémicas en el partido contra la terna arbitral, comandada por el colombiano Wilmar Roldán.

El astro portugués no pudo ser la solución y cuando el partido iba 1-0 a favor de Al Hilal, hubo una polémica que protagonizó el mismo Cristiano Ronaldo, quien no estuvo contento con Wilmar Roldán al anularle un gol y le hizo gesto con las manos, haciendo referencia al dinero.



Pese a esa conducta de Cristiano Ronaldo, Wilmar Roldán no lo amonestó, pero el show del jugador no terminó allí, pues también le protestó al árbitro colombiano un posible penal de Bono, que tampoco sancionó.



💵El gesto de Cristiano al colombiano Wilmar Roldán (árbitro que está dirigiendo el partido)

💵El gesto de Cristiano al colombiano Wilmar Roldán (árbitro que está dirigiendo el partido)

⬇️Su equipo, el #AlNassr pierde 1-0 ante #AlHilal y le anularon un gol muy polémico, a instancias del VAR.



​Tras esta goleada 3-0 de Al Hilal a Al Nassr, el equipo donde juega Neymar aumentó su diferencia de puntos y sigue siendo líder con 41 puntos, mientras que el club de Cristiano Ronaldo se quedó con 34.