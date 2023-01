Millonarios careció de efectividad: derrota contra River Plate

Millonarios mostró dos caras contra River Plate. Primer tiempo de mucha intensidad, no solo de los azules, sino de la banda cruzada, segundo tiempo sin mucha claridad en ataque. La definición continúa siendo el ‘coco’ de los embajadores, en un duelo donde practicaron su fútbol, ajustando cosas para lo que será el 2023. Derrota 2 a 0, con cosas positivas para los de Gamero, que tuvieron en Cataño al más destacado en la cancha.

Millonarios arrancó con una variante en la nómina titular, respecto a lo que mostró contra Hertha Berlín. Daniel Ruiz quedó fuera de los inicialistas, debido a molestias estomacales. Su lugar fue tomado por Quiñones.



Los primeros minutos fueron más de estudio, con posesión dividida. A medida que avanzó el partido, los embajadores empezaron a hacerse con la posesión y presión cuando no tenían la esférica. La primera acción llegó en los pies de Silva, con un remate desviado del capitán azul.



Acto Seguido, Luis Carlos Ruiz probó en la media distancia, el cual contuvo Armani sin problemas. River contestó con una aproximación de Barco. Los argentinos no lucían cómodos en cancha, no solo por el trabajo realizado por los de Gamero, sino por la falta de ritmo, además, perdiendo bastantes balones en salida.



El ingreso de Quiñones mostró parte de sus cualidades, aportando explosión en ataque y opciones de peligro en territorio de River. Los de Demichelis empezaron a hacerse con la pelota, avanzando en bloque a campo rival, generaron un remate al minuto 22’ de Castro Pone, que detuvo Montero.



Si River buscaba salir, dejaba espacios que Millonarios aprovechaba. Pereira se metía entre los volantes, para combinar con Cataño, rompiendo las líneas rivales a un toque. River se vio complicado en la salida por el piso, Rojas y Gómez se adelantaban bastante, dejando sin balance la zona defensiva, donde los azules aprovecharon espacios, pero sin sacar usufructo de esto.



Millonarios volvió a probar con la media distancia. Jugada que arrancó por derecha y terminó en izquierda, pase cruzado de Cataño para Quiñones, rematando cruzado y Franco Armani volvió a aparecer. River Plate volvió a perder la esférica, con cada pelota que sacaban desde su arco, sufrían con la presión en conjunto, no lograban salir jugando al toque.



Al minuto 32, River Plate generó la primera acción clara de gol. Tiro libre de Barco, cobrado por el piso y Álvaro Montero sacó la esférica, que iba con dirección de gol. Millonarios respondió con una gran acción de Quiñones, en mano a mano con Armani, donde el portero ganó el duelo, pero el rebote que dejó cayó en la cabeza de Giraldo, sobre la línea, Mammana la sacó. Nuevo rebote para Cataño, el cual fue sacado otra vez, sobre el filo del gol.



Primer tiempo lleno de intensidad de los dos clubes, que mostraron cosas interesantes en la intención de juego.



El inicio del segundo tiempo fue más favorable para River, que tuvo una acción clara de gol en los pies de Beltran, con el remate cruzado contra Montero, quien detuvo la opción. Millonarios respondió y Luis Carlos Ruiz, con remate cruzado, exigió a Armani, quien desvió la pelota con dirección de gol.



Daniel Cataño volvió a hacerse autor de las acciones y destacado, al estar presente por la banda derecha. El volante habilitó a Quiñones, quien remató y mandó la esférica por encima del travesaño. Al minuto 59 llegó el primer gol del compromiso. Tiro libre para River, Montero atajó y el rebote le quedó a Mammana, quien aprovechó para anotar.



En adelante, Millonarios lució errático y lejos de lo mostrado en el primer tiempo. Para el minuto 67 Gamero rotó el plantel. Sacó a Llinás, Silva, Quiñones y L. Ruiz, enviando al campo a Guerra, Murillo, Valencia y D. Ruiz.



Más cambios para Millonarios. Gamero sacó a Cataño, Pereira y Llinás, dándole paso a Vanegas, Victoria y Vásquez. Los minutos finales fueron más de River, manejando la esférica y creando uno que otro acercamiento. Por su parte, con la salida de Cataño, Millonarios perdió movilidad, es que fue importante en el primer tiempo.



Al minuto 86, Millonarios estaba jugado en campo rival. Pelota perdida y le quedó en camino a Borja, quien eludió a Montero, pero fue derribado en el área, siendo sancionado como penalti. El cobro fue de Borja, para poner el segundo de la noche.



Millonarios estará enfrentándose el próximo fin de semana contra Liga de Quito, en la Noche Embajadora, cerrando la pretemporada.