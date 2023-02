Cuadrado fue titular y Juventus tomó respiro: a semifinales de Copa

Juventus se enfrentó a la Lazio por los cuartos de final de la Copa Italia y en condición de local logró una victoria de oro de cara a salvar una temporada con altibajos tras su sanción en la Serie A.



Las buenas noticias llegaron para Colombia, pues el técnico Massimiliano Allegri volvió a tener a Juan Guillermo Cuadrado en la nómina titular y de nuevo le entregó confianza tras iniciar el 2023 con lesiones. El volante terminó jugando 88 minutos y se fue con una tarjeta amarilla.



El partido para la Juventus comenzó de gran manera tras comenzar ganando antes del descanso, donde en el minuto 44 Bremer logró saltar y cabecear un centro brillante para batir por alto al portero de Lazio Maximiano, quien dio ventajas tras su mala salida.



Ese gol llegó como premio para la Juventus, pues fue el equipo que más intentó abrir el marcador en los primeros minutos, aunque también vieron cómo Lazio tenía sus armas y de manera sorpresiva lograron tener una buena oportunidad con Felipe Anderson, quien por poco la envía al fondo del arco de Perín.



Para el segundo tiempo el juego no cambió mucho y Juventus logró mantener su mínima ventaja y atacó cuando pudo, además, Lazio no tuvo buenas opciones para llegar con peligro al arco, aunque intentaron aprovechar alguna ventaja de los bianconeros.



Sobre el final del partido fue que de nuevo se reactivaron las llegadas oportunas por parte de ambos clubes, donde en el minuto 70 Moise Kean desperdició un remante que no llevó bastante fuerza y el portero Luis Maximiano detuvo sin problemas.





De igual manera, Lazio arribó sobre el minuto 77 con Adam Marusic, quien se desmarcó en una posición muy peligrosa tras recibir un centro al borde del área. Logró rematar, pero el balón se fue desviado por un costado.



El partido bajó su intensidad en los últimos diez minutos y no tuvo mayores llegadas importantes, dejando finalmente como ganador a Juventus por la mínima diferencia para que clasificaran a las semifinales de Copa Italia.



Juventus se enfrentará ahora al poderoso Inter de Milán en las semifinales de Copa Italia, clásico que servirá para medir a los bianconeros, quienes esperan tomar vida ganando el segundo certamen más importante del fútbol italiano.