Benzema apareció en la prórroga y Real Madrid es semifinalista de Copa

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentaron en el derbi madrileño por los cuartos de final de la Copa del Rey, donde ambos querían mantener sus ilusiones intactas de ser semifinalistas del segundo campeonato más importante de España.



Después de un intenso partido que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, el juego se decidió en la prórroga, donde Karim Benzema apareció para poner el segundo y sobre el final, Vinicius Junior terminó la faena con un 3-1.



El partido en el estadio Santiago Bernabéu inició con pocas opciones de gol, pero donde el Atlético de Madrid supo aprovechar antes de la media hora una anotación importante que los dejó como ganadores al descanso.



Un ex madridista como Álvaro Morata, fue el encargado de anotar el primer gol del clásico, gracias a que quedó frente al portero Thibaut Courtois, quien no pudo hacer nada. Nahuel Molina fue el asistido al dejarlo tras buen pase desde el costado derecho.



A partir de allí, Real Madrid continuó luchando para llegar al empate, pero no encontró definición. Valverde y Eder Militao fueron los que más se acercaron en el primer tiempo.



Para el complemento, la posesión comenzó para Real Madrid, quien intentó atacar para buscar el gol del empate, pero no fueron profundos en cuanto a definición. Vinicius lo intentó, pero Atlético de Madrid estuvo ordenado.



La jugada más clara para Real Madrid llegó en el minuto 60, donde el francés Karim Benzema probó suerte en el borde del área tras recibir un pase preciso, pero se encontró con el portero Jan Oblak, quien le detuvo el remate.



Sobre los últimos veinte minutos de partido, Carlo Ancelotti empezó a hacer cambios y envió a la cancha a Marco Asensio y Rodrygo para buscar el gol, mientras Atlético de Madrid tuvo acciones claras con Griezmann con tiro libre y acercamientos de contragolpe.





Sin embargo, los cambios de Ancelotti surtieron efecto y Rodrygo hizo una jugada de antología donde se sacó a varios defensores y terminó quedando frente a Jan Oblak para anotar con remate de tres dedos el empate 1-1.



Al final, los dos equipos terminaron empatando a un gol después de que ninguno concretara la anotación ganadora, aunque sobre los minutos finales incrementó la intensidad por parte de ambos, aunque el partido terminó con empate en el tiempo reglamentario.



Entrando en los primeros de la prórroga, Real Madrid confirmó por qué es un equipo al que nunca hay que dar por vencido y en el minuto 103, Karim Benzema apareció de frente al arco para anotar el 2-1 y poner a soñar a los merengues con las semifinales de la Copa del Rey.



A pesar de que Atlético de Madrid intentó apurar por el empate, Real Madrid logró resguardarse bien y contratacar, logrando en el minuto 120 el tercer gol con Vinicius Junior para el 3-1. Finalmente, el merengue lo volvió a hacer y consiguieron las semifinales.