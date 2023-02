Del Valle toma ventaja sobre Flamengo en Recopa: definirán en Brasil

Independiente del Valle recibió la visita de Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana 2023 y tras 90 minutos del primer sorbo en Quito, los dos definirán al campeón en Brasil luego de la ajustada victoria de los ecuatorianos 1-0.

El partido entre ambos equipos fue bastante parejo y pese a que sobre el papel Flamengo era superior, finalmente terminó siendo un juego con pocas ocasiones de gol en los dos arcos y el empate de a poco se fue prolongando.



En el primer tiempo Flamengo tuvo una primera opción con Gabriel Barbosa, pero no estuvo fino y el arquero Moisés Ramírez no tuvo mayor problema para atajarle el balón al brasileño.



Para el segundo tiempo el empate fue asentándose más, pero Independiente del Valle continuó esperando a Flamengo y logró contratacar en varias oportunidades y en una de ellas logró anotar el primer gol del partido.



Sobre el minuto 69 Mateo Carabajal logró sorprender a todo Flamengo y después de una jugada de un tiro de esquina, logró marcar al hacerce espacio dentro del área y enviar un cabezazo perfecto por bajo junto al poste derecho para el 1-0.





A partir de ahí Flamengo se desdibujó y no pudo llegar al empate en Quito, mientras que Del Valle logró hacerse fuerte al mantenerse con buen ritmo en el arco de los brasileños y estuvo cerca de llevarse buena ventaja a Brasil.



Al final, el partido terminó 1-0 a favor de Independiente Del Valle y el campeón de la Recopa Sudamericana se decidirá en la vuelta que se jugará el próximo martes 28 de febrero a las 7:30 p.m. (hora de Colombia).