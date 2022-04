Louis Van Gaal confesó que padece de un agresivo cáncer de próstata

Louis van Gaal, actual seleccionador de Países Bajos, anunció este domingo que padece de un agresivo cáncer de próstata. Lo hizo en vivo en la televisión holandesa, en un popular programa de entrevistas llamado ‘Humberto’.



El entrenador de 70 años, que ha dirigido entre otros al Ajax, FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester United, se confesó: “Yo tenía una forma bastante agresiva y recibí quimioterapia 25 veces. Tuve un trato preferencial en el hospital. Me permitieron entrar por la puerta de atrás cuando iba a una cita y me han tratado de maravilla. Se lo conté a mis amigos y familiares y el hecho de que no saliera nada habla bien de mi entorno”.



Van Gaal no sabe si su tratamiento le permitirá dirigir a Países Bajos en el próximo Mundial de Catar, lo que sí ha demostrado es su fuerza, pues estuvo dirigiendo al seleccionado neerlandés en los amistosos contra Dinamarca y Alemania.