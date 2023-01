Otra advertencia para el 'Dibu' Martínez: le enseñan que no es único

Nadie es único, nadie es indispensable en el onceno titular del Aston Villa con Unai Emery. Eso es lo que el director técnico ex Villarreal y Sevilla quiere demostrar, y el involucrado es nada más ni nada menos que el guardameta argentino, Emiliano el 'Dibu' Martínez. Desde que el campeón del mundo regresó al Villa Park, la polémica lo ha seguido persiguiendo.



Sin duda alguna, a Unai Emery no le gustaron los festejos locos de Emiliano Martínez, ni el gesto que tuvo al ser galardonado con el guante de oro. Emery dijo que hablaría con él, y desde que el 'Dibu' regresó a Inglaterra, solo ha visto una titularidad en la Premier League. Al volver, fue suplente y Robin Olsen atajó. Luego, en un empate de los villanos, estuvo los 90 minutos y en la FA Cup, el entrenador ibérico soltó un mensaje.

La FA Cup es un torneo en el que habitualmente los clubes de la Premier League resguardan fichas en el banquillo de suplentes para alinear un onceno entre titulares y suplentes, y más cuando se enfrentan a clubes de menor envergadura. Este es el caso del Aston Villa que enfrentó al Stevenage, y pese a que los entrenadores dejan a sus figuras descansando, se esperaba que el argentino atajara por la poca regularidad que ha tenido desde que regresó.



Un fuerte mensaje de Unai Emery fue haber dejado a Emiliano Martínez como suplente en la FA Cup. Llegó de las vacaciones y solo ha disputado uno de los tres partidos en los que pudo haber atajado. Robin Olsen, arquero sueco volvió a hacerse con la titularidad, pero desilusionó su actuación. Aunque Morgan Sanson los estaba clasificando a la siguiente ronda, el Stevenage remontó en cuestión de minutos.

Vale la pena mencionar que cuando Emiliano el 'Dibu' Martínez desató la polémica por sus gestos en la obtención del título mundialista, Unai Emery barajó nombres para revelarlo si se iba. Los pretendientes no faltaron en el futuro de Emiliano que por ahora no se mueve del Aston Villa. Robin Olsen ha tenido la confianza del ibérico, y llama mucho la atención Jordan Pickford. Lo que queda claro cada vez más para el ex Arsenal es que no hay jugadores indispensables en la nómina y que sí hay competencia con Olsen.