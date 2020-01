Un año después de su muerte familia de Sala pide claridad y justicia

A un año de que la avioneta en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala se hundiese en el Canal de la Mancha, su hermano Darío insiste en pedir claridad sobre las circunstancias de su muerte y justicia.

El 21 de enero de 2019, Sala, de 28 años, partió de Francia rumbo a Inglaterra en una avioneta privada pilotada por David Ibbotson, tras fichar por el Cardiff City proveniente del Nantes. La nave no llegó a destino y el 3 de febrero fue localizada en el fondo del mar.



Cuatro días más tarde se recuperó el cuerpo de Sala, pero el del piloto no fue hallado. "Nosotros no sabemos mucho. La verdad que no nos dicen muchas cosas, hay temas que hablan los abogados y nosotros no sabemos. Nosotros todavía pedimos justicia, no puede haber justicia hasta saber qué pasó. Queremos que se investigue todo", dijo este martes Darío Sala al diario Olé.



La familia tiene un abogado en Europa que les "contó un par de cosas", pero Darío Sala afirmó que no puede hablar "de cómo va la investigación". "No puedo culpar a nadie. Y es lo que menos quiero hacer, mientras no tenga pruebas. Yo no puedo decir quiénes tuvieron la culpa", afirmó.



Emiliano Sala fue homenajeado en Francia, pero su familia no participó porque no tuvieron "una invitación formal". "Lo que más quiero decir es que buscamos que todo salga de la mejor manera.



Buscamos justicia, todos. Hoy lo que nos pasó a nosotros no queremos que le suceda a otra familia u otro joven, no sólo futbolista", añadió. El 26 de abril falleció por un infarto el padre de Emiliano Sala, Horacio.



Daniel Ribero, presidente del club Progreso, donde se formó el futbolista, explicó que la institución de la céntrica provincia de Santa Fe no realizó ningún homenaje este martes por pedido de la familia. "No queremos remover la tristeza. La mamá de Emiliano sufrió muchísimo y llegamos a la conclusión de que hacer un homenaje es profundizar todo. Lo recordamos todos los días, no va a cambiar nada”, indicó.



"Seguimos sin responsables o culpables por semejante negligencia y muchas preguntas todavía no tienen respuestas. La gente responsable tiene que pagar para que no vuelva a ocurrir”, concluyó.