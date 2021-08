El último mensaje de Messi en grupo de FC Barcelona: 'no me quiero ir'

Lionel Messi ya es jugador del PSG, ha saludado a los fans, ha dado entrevistas como rutilante refuerzo del club y cada vez habla más del futuro que del pasado.

Pero así como decían en un documental sobre su vida, que nunca se había ido realmente re Rosario, su ciudad natal, probablemente nunca se irá tampoco del FC Barcelona.



El argentino mantiene un grupo de Whatsapp con sus compañeros de La Masía, categoría 1987, y fueron ellos los primeros que supieron de su adiós.



Así lo reveló la periodista Verónica Brunatti: "Mirá si será culé #Messi que mantiene un grupo de whats app con sus compañeros de la Masía cat 87’ y les avisó a ellos por qué se iba de #Barça: “No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, me cuentan que les dijo".

Esa frase "No me quiero ir" retumba en los descorazonados hinchas culés, que hasta el final soñaron con que el adiós era un mal sueño. Al final se fue, aunque quería otra cosa.