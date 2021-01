¡Hermosa Copa del Rey! Un equipo de tercera división humilló al Celta

Lo lindo de jugar eliminatorias a partido único. Este martes la Copa del Rey firmó su primera gran sorpresa: la UD Ibiza, de segunda B o tercera división, goleó 5-2 y por defecto eliminó a un Celta de Vigo que no contó con Jeison Murillo en el once titular.



Sergio Castel, con un doblete, y Javi Pérez, encarrilaron el triunfo local ante un conjunto vigués plagado de bajas y que nunca supo adaptarse al césped artificial del estadio municipal de Can Misses. Después marcaron Manu Molina con un penalti “a lo Panenka” y Ángel Rodado.

El Ibiza ha hecho historia al eliminar a un Primera, como a punto estuvo de hacerlo hace un año en este mismo escenario tras caer (1-2) ante el Barcelona.



El Celta mejoró mucho en la segunda parte con las incorporaciones del Santi Mina, autor del gol, Denis Suárez y Brais Méndez, pero, pese al segundo tanto de Holsgrove, no tuvo tiempo para levantar una eliminatoria que se le puso imposible en el primer tiempo.



Can Misses fue una fiesta y los 500 espectadores que presenciaron el partido, celebraron por todo lo alto una clasificación que solo estuvo en peligro en los últimos minutos. Santi Mina estrelló un disparo en el palo y falló un penalti (min. 88). Fueron las últimas acciones de una eliminatoria que los aficionados ibicencos tardarán muchos años en olvidar, y que cerró Ángel Rodado con el quinto gol.