No solo sufre el DT: relato de un jugador sobre tragedia en Indonesia

Los ánimos estaban muy calientes en uno de los clásicos de Indonesia entre el Arema FC contra el Persebaya. Los jugadores sabían que no iba a ser fácil llegar al propio estadio y enfrentarse a su acérrimo rival, más que todo por el momento que viven en la Liga 1.

Y es que, la rivalidad es aún más fuerte por las sensaciones de ambas escuadras, pues el Arema FC es noveno de la Liga 1, mientras que el Persebaya, después de la victoria, logró posicionarse en la décima casilla. Javier Roca, técnico chileno del Arema sufrió muy de cerca la tragedia suscitada por la invasión de los hinchas locales que salieron enfurecidos por el resultado negativo de 2-3. Los jugadores de casa se despidieron de sus aficionados pidiendo perdón, y nunca se esperaron la reacción de los hinchas.



No solo pasa en Colombia, las invasiones en las canchas suceden en todos los países, pero algunos tienen más difusión por los actos que se suscitan. Uno de ellos, fue lo vivido en Indonesia entre el Arema FC y Persebaya. Más de 130 aficionados en Indonesia fallecieron cuando entraron al campo de juego, enfrentaron a la policía y convirtieron el rectángulo verde en un escenario de batalla.



Una terrorífica noche en Malang, Java Oriental que prendió la llama por la rivalidad entre clubes de la Java, Arema FC y el Persebaya Surabaya de esa misma zona. Casi 200 heridos fueron afectados por la batalla campal entre policías y aficionados mientras los jugadores estaban en el medio. Uno de los protagonistas fue Abel Issa Camará, el bissau-guineano anotó los dos goles en la derrota de su equipo 2-3.



Abel sabía que el clásico se juega a otro precio, pues en sus testimonios describiendo los hechos dijo, “hace dos semanas ya sabíamos que íbamos a jgar contra ellos, pero ni sus aficionados vienen a nuestro estadio ni los nuestros van al suyo. Durante la semana ya se hablaba mucho de este partido en nuestro estadio de la rivalidad, en toda la ciudad se hablaba de este partido, ya que era un partido que iba más allá de los 3 puntos, era un partido de vida o muerte”.



Posteriormente, ya entró a relatar los hechos durante y después del juego, “antes de empezar el partido, ya hubo mucha confusión en la entrada del equipo contrario. Cuando terminó el partido los jugadores contrarios se fueron del estadio en unos 10 minutos en coches blindados. Mientras nosotros fuimos a pedir disculpas a nuestros aficionados porque perdimos el derbi y fue en ese momento cuando los aficionados empezaron a subir las vallas y la policía nos pedía que nos fuéramos para el vestuario porque podrían perder el control de la situación tarde o temprano”.



Comentó lo que hicieron intentando salvar sus vidas, pero los hinchas enfurecidos buscaron la manera de agredirlos como fuera, “nos cerramos en el vestuario y los aficionados intentaron entrar allí, tuvimos que meter una mesa por dentro para trancar la puerta. Fue en ese momento cuando empezamos a escuchar gritos y tiros y a ver mucho humo. Además, algunos aficionados consiguieron entrar en nuestro vestuario y acabaron por morir allí mismo”.



Sobre cómo él sintió ese momento de adrenalina por salvarse, Abel Camará aseveró, “nunca había pasado por algo así. En esos momentos solo piensas en que no te pase nada. Cuando todo termina viene lo peor, salimos del vestuario y empezamos a ver mucha sangre, zapatos, tenis, ropa por todos los sitios, los policías comentando que habían muerto dos compañeros. No le deseo esto a nadie. Estar allí dentro fue temer por nuestras vidas y tener a 40 o 50 mil personas fuera queriendo nuestras cabezas”.



A su vez, le preguntaron si era su peor experiencia, no titubeó, “nunca he vivido un momento así, nunca. Temimos por nuestra vida y sin poder hacer nada estábamos acorralados como ratas”. Por último, concluyó, “no es saludable ni seguro estar así en un país donde en cualquier momento los aficionados te exaltan y quieren pegar a los jugadores. Así que cuando pase esto y los momentos del luto, voy a hablar con la directiva y mirar el futuro a seguir”.