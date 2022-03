Dávinson, de mal en peor: suplente en dura eliminación de Tottenham

Amargura doble para Dávinson Sánchez en el fútbol inglés. Nuevamente fue suplente por disposición de Antonio Conte y su equipo cayó eliminado en octavos de final de Copa.



Después de eliminar al Manchester United en la anterior ronda, el Middlesbrough consiguió otra gesta ante uno de los grandes de la Premier League al deshacerse del Tottenham Hotspur en la prórroga (1-0) para meterse en cuartos de final de la FA Cup.

El 'Boro' hizo buena su condición de local en Riverside para sorprender al Tottenham de Conte, que no escatimó en titulares, pero que seguirán una temporada más sin sumar un solo título. Doloroso final para Harry Kane, que sumará un nuevo año sin ganar un trofeo y que terminó desesperado con la incapacidad de su equipo para ganar a un cuadro del Championship (Segunda división inglesa).



Los 'Spurs' no hicieron un buen partido, pero pudieron irse con ventaja al descanso y Matt Doherty tuvo la más clara, al regatear al meta del Middlesbrough Joe Lumley en una mala salida de este, pero no tuvo puntería para acertar a puerta vacía.



El carrilero también tuvo la mejor de la segunda mitad, con un disparo desde la frontal que se marchó rozando el palo, pero, con el paso de los minutos, el Middlesbrough empezó a apretar y estuvo cerca de llevarse el triunfo en el tiempo de descuento, sobre todo con un cabezazo de Jonny Howson ante el que Hugo Lloris hizo la estatua, pero que se fue desviado.



Con el 0-0 en los 90 minutos se llegó a la prórroga y tras una primera mitad insípida, llegó la sorpresa del Middlesbrough. El 'Boro' encontró hueco por la banda izquierda de Sergio Reguilón y Matt Crooks filtró una buena pelota para el joven de 19 años Joshua Coburn, que avanzó lo justo para fusilar a Llois.



Locura en el Riverside y en el cuadro de Chris Wilder, que resistió los ataques finales del Tottenham y consiguió cargarse a otro "gigante".



El cuadro londinense suma un año más, desde 2008 sin ganar un título, mientras que el Middlesbrough vuelve a los cuartos de final tres años después. El 'Boro' se une al Manchester City, que eliminó al Peterborough, y al Crystal Palace, que venció al Stoke City, en el sorteo de cuartos.