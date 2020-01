¡Tome nota! Los partidos que no se puede perder este fin de semana

Llega el fin de semana y con él una nutrida agente de partidos de fútbol para seguir. Aquí seleccionados los más atractivos.

Sábado 18 de enero



Real Madrid vs Sevilla

10:00 a.m.

Liga de España



Nacional vs Corinthians

5:30 a.m.

Florida Cup

Amistoso de pretemporada



Colombia vs Argentina

8:30 p.m.

Torneo Preolímpico Colombia 2020



América vs Tigres

10:00 p.m.

Liga MX



Domingo 19

Liverpool vs Manchester United

11:30 a.m.

Premier League



Juventus vs Parma

2:45 p.m.

Calcio de Italia



Barcelona vs Granada

3:00 p.m.

​Liga de España



Independiente vs River Plate

5:10 p.m.

Superliga Argentina



Milloanrios vs América

6:00 p.m.

Torneo de pretemporada ESPN



Uruguay vs Paraguay

6:00 p.m.

Torneo Preolímpico Colombia 2020



Brasil vs Perú

8:30 p.m.

Torneo Preolímpico Colombia 2020