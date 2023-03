Courtois ve aún posibilidades frente a Barcelona: ‘No va a afectar’

Real Madrid perdió por la mínima diferencia contra Barcelona y con un autogol de Éder Militao, el juego de ida de las semifinales de Copa del Rey fue para el equipo culé, quien tomó ventaja de visitante y ahora buscará la clasificación en el Camp Nou.

Tras la dura derrota del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, el arquero Thibaut Courtois analizó haber perdido, pero rescató que la diferencia no es mucha y aún tienen posibilidades de remontar, además, dijo que la Liga de España tampoco está definida a favor del azulgrana.



“Cuando no ganas contra el Barcelona es malo, pero tampoco va a cambiar o afectar a la vuelta o a la Liga. El domingo a ganar nuestro partido para seguir y ya veremos cómo llegamos", dijo Courtois en conferencia de prensa.



De igual manera, Courtois mencionó que el sistema defensivo del Barcelona hizo que Real Madrid no lograra anotar, pero reconoció que les faltó definición para lograr el empate en este juego de ida.



“Hemos dominado el partido. Se han puesto bastante defensivos. Encajamos el gol con mucha mala suerte. La paro y de rebote da en Militao. Ganan cuando no lo merecían. Nos costó rematar a puerta y tener ocasiones. Jugamos un buen partido en control, pero no encontramos la ocasión", finalizó Courtois.



Por ahora, el próximo reto del Real Madrid enfrentará a Real Betis de visitante en LaLiga de España y buscará mantenerse al margen de Barcelona para no dar más ventajas en la temporada.