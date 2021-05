La demanda que prepara un club boliviano por… ¡Un trino de Twitter!

El fútbol boliviano protagonizó este fin de semana un caso de un equipo que tuvo que presentar siete jugadores para su partido, a causa de un brote masivo de covid-19 en el plantel. Royal Pari jugó al límite en su visita a The Strongest en La Paz. El resultado era el obvio: 3-0 para el cuadro atigrado, en solo 8 minutos que duró el partido en el estadio Hernando Siles.



Royal Pari terminó enojado por la falta de colaboración de The Strongest, pues no quiso suspender el partido y decidió jugar, aprovechar su ventaja en el campo y quedarse con los tres puntos gracias a la inferioridad numérica del rival.



Así, el encargado de manejar las redes sociales de Royal Pari hizo una irónica publicación, que no menciona a The Strongest, pero que generó disgusto en la directiva del equipo paceño. “Igual van a salir segundos”, fue la incitadora frase del trino.

Es por eso que el presidente de The Strongest, Ronald Crespo, anunció este lunes que demandará a Royal Pari y a uno de sus futbolistas, el argentino Esteban Orfano, ante los tribunales de la Federación Boliviana de Fútbol por la publicación en redes sociales.



Crespo dijo que tenía una foto de Orfano, que escribió: “Qué esperar de un burro, más que una patada. Por algo siempre segundo”.



The Strongest es el equipo que más veces ha salido segundo en la historia del fútbol boliviano, con 17 subtítulos. Y el presidente del más veces campeón, Bolívar, aprovechó el cruce entre las dos instituciones para criticar a The Strongest, rival de patio.



“¿Proceso? Les debería dar vergüenza de jugar contra 7 jugadores. Si fueran gente seria hubieran postergado el partido por la pandemia. Mi apoyo total a Royal Pari”, dijo Marcelo Claure, presidente de Bolívar, en su cuenta de Twitter.