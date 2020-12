Teófilo se confiesa: el guiño a River Plate y su futuro en Colombia

En medio de la incertidumbre que hay por el futuro de Teófilo Gutiérrez en Junior, el delantero barranquillero habló con el programa Líbero, de TyC Sports, sobre a su pasado en River Plate; club en el que supo brillar entre el 2013-2015 y al que estaría dispuesto a regresar 'con los ojos cerrados'.

El atacante, de 35 años, recordó su paso por Argentina y con gran cariño se refirió a su estadía en el conjunto millonario, asegurando que no lo pensaría si se le presentara la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la banda cruzada.



"Me volvería a poner la camiseta de River con los ojos cerrados... Piloteo yo el avión", dijo.



Asimismo, el mundialista con Colombia en el 2014 se refirió al momento de River Plate, en el que, con colombianos en el plantel, es semifinalista de la Copa Libertadores.



"River siempre va a ser candidato por el futbol que muestra, por la jerarquía, por cómo maneja los partidos, las circunstancias, los jugadores. La técnica que tienen los jugadores es muy importante, le brinda mucho al equipo y cuando se complica el partido, alguno se las ingenia y clava un golazo. Siempre River va a ser candidato al titulo de la Copa Libertadores, siempre trabaja y se enfoca para eso a nivel administrativo, futbolístico, emocional. Deseo que hagan un lindo partido, que gane el Millonario y que River pueda besar la Copa nuevamente", precisó.



Sobre su paso por River, añadió: "Tuve un aprendizaje muy importante en River. Tuve un pico alto futbolístico, un crecimiento a nivel personal, emocional. Aprendí mucho y mi fútbol fluyó en beneficio del equipo. Gallardo te hace sentir útil en el sistema. Cada día, cada entrenamiento estás al 100%, no tenia tiempo para la familia, me hablaban de otra cosa y ni prestaba atención porque mi cabeza estaba solo en el entrenamiento, en lo que quería el entrenador y en lo que iba a suceder el día del partido".



Por último, Teo se refirió a dos temas de alto calibre: próximo DT de la Selección Colombia y su futuro deportivo.



"Ojalá sea un entrenador colombiano y si no es así, que sea Marcelo Gallardo", manifestó el artillero.



En cuanto a su futuro, Gutiérrez no se guardó nada y explicó que su presente está en Colombia, es decir, Junior, pero que cualquier cosa puede pasar en el mundo del fútbol.



"Estoy acá (Colombia) todavía, pero el fútbol es así, uno nunca sabe. Salen proyectos, quieren jugadores nuevos, jóvenes, llega un entrenador, le gusta una filosofía. Siempre estoy preparándome, atento y disfrutando porque el fútbol es así. Si vemos algunos jugadores a nivel mundial, no saben a dónde se van a retirar porque el fútbol es de día a día y de disfrutarlo", finalizó.