FA Cup: estos son los rivales de Liverpool y Watford en Inglaterra

Se sortearon las llaves de la cuarta ronda (dieciseisavos de final) de la FA Cup 2023/2024 y uno de los equipos favorecidos es el Liverpool, equipo en el que juega el colombiano Luis Díaz.



El sorteo también fue bueno con el Watford, de Yaser Asprilla y Jorge Cabezas Hurtado.



Por su parte, Luis Sinisterra (Bournemouth) se ilusiona con avanzar de ronda; mientras que Jefferson Lerma, con Crystal Palace, deberá jugar partido ‘replay’ para saber si pasa a la cuarta ronda.



El partido más atractivo y parejo es el que jugarán Tottenham Hotspur y Manchester City.



Así quedaron los enfrentamientos de la cuarta ronda de la FA Cup 2023/2024



Watford vs. Southampton

Blackburn Rovers vs. Wrexham

Bournemouth vs. Swansea City

West Bromwich Albion vs. (Brentford o Wolverhampton)

(West Ham o Bristol City) vs. (Nottingham Forest o Blackpool)

Leicester City vs. (Hull City o Birmingham)

Sheffield Wednesday vs. Coventry City

Chelsea vs. Aston Villa

Ipswich vs. Maidstone United

Liverpool vs. (Norwich o Bristol Rovers)

Tottenham Hotspur vs. Manchester City

Leeds vs. Plymouth

(Crystal Palace o Everton) vs. (Luton Town o Bolton)

(Newport o Eastleigh) vs. Manchester United

Sheffield United vs. Brighton

Fulham vs. Newcastle