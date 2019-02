Una 'revolución' en la nómina planea Real Madrid para segundo clásico

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, buscará la reacción de su equipo tras caer eliminado de la Copa del Rey ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu y en la repetición del clásico el próximo sábado, en la Liga, revolucionará su once.

Obligado a medir el desgaste de su equipo con dos clásicos en tres días y la competición a la que el Real Madrid vuelve a apostar todo, la Liga de Campeones, con el duelo ante el Ajax del próximo martes, Solari diseñará un equipo titular para evitar ver perdido definitivamente un segundo título en una misma semana.



A la portería regresará el belga Thibaut Courtois en lugar del costarricense Keylor Navas, que jugaba la Copa del Rey y al que la eliminación frente al Barcelona le dejará prácticamente sin partidos en lo que resta de temporada, a no ser que Solari quiera tener un guiño con él en algún compromiso liguero.



En defensa todo apunta a la rotación en los laterales para reservar a Dani Carvajal y Sergio Reguilón, los titulares, para el duelo europeo ante un Ajax repleto de jóvenes jugadores veloces. Álvaro Odriozola y el brasileño Marcelo entrarían en las bandas.



En el centro de la defensa jugará el capitán Sergio Ramos y todo está pendiente del estado de la rodilla izquierda del francés Raphael Varane. Se la dañó al intentar evitar el segundo tanto del Barcelona y presenta una fuerte contusión con heridas. Nacho Fernández está sancionado, por lo que Solari tendría que tirar de Jesús Vallejo o del canterano Javi Sánchez para otro retoque a su once.



Además, la sanción de dos partidos a Ramos en la Liga de Campeones provocará que no se tomen riesgos con Varane. Su presencia es clave ante el Ajax formando pareja de centrales con Nacho.



Si Casemiro no retrasa su posición para jugar de central en el clásico, jugaría de medio centro, demarcación en la que Solari cuenta con la baja de Marcos Llorente. Se perfila Dani Ceballos como novedad, para dar descanso a Toni Kroos o Luka Modric.



En ataque, futbolistas como el galés Gareth Bale e incluso Marco Asensio pueden tener su oportunidad de inicio ante el Barcelona. Solari busca la pegada que le faltó a su equipo en la Copa del Rey y retocará el tridente ofensivo.