Después de tres meses volvió la Serie A: goles y partidos para ver

Con dos partidos aplazados, la Serie A volvió a tomar su rumbo natural luego del parón obligado por la pandemia del coronavirus. Fueron más de 100 días en los que la pelota no rodó en Italia, y que hasta este sábado se pudo volver a disfrutar.

Torino vs. Parma y Hellas Verona vs. Cagliari fueron los encuentros encargados de conducir el regreso de una de las competencias más importantes de Europa.



Por un lado, Torino empató 1-1 contra Parma, en partido parejo que tuvo como curiosidad el penal errado de Andrea Belotti. Por el Torino anotó N'Koulou y por Parma, Kucka.



En el otro encuentro aplazado, Hellas Verona se impuso 2-1 como local frente a Cagliari, en un partido en el que Di Carmine anotó los dos goles del Verona, y Simeone el único tanto del visitante.

Atalanta vs. Sassuolo e Inter Milan vs. Sampdoria, serán los otros dos partidos aplazados que se podrán ver el domingo y darán paso a que se inicie la jornada 27 de la Serie A.



Lunes

Fiorentina vs. Brescia

Lecce vs. Milan

Bolonia vs. Juventus



Martes

Hellas Verona vs. Nápoles

SPAL vs. Cagliari

Génova vs. Parma

Torino vs. Udinese



Miércoles

Inter Milán vs. Sassuolo

Lazio vs. Atalanta

Roma vs. Sampdoria